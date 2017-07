Tweede ritzege voor Matthews in Tour

De Australische wielrenner Michael Matthews heeft dinsdag de zestiende etappe in de Tour de France op zijn naam geschreven. Hij was na een winderige rit van 165 kilometer met start in Le Puy-en-Velay en aankomst in Romans-sur-Isère de snelste van een sterk uitgedund eerste peloton. De Brit Chris Froome zat alert mee in de voorste waaier en behield de gele trui. Matthews, van Team Sunweb, boekte zijn tweede ritzege in deze Tour. Hij had ook al de veertiende etappe gewonnen.

Groenetruidrager Marcel Kittel en Dylan Groenewegen werden al vroeg in de etappe op achterstand gereden en konden niet meespurten voor de etappewinst. In de licht oplopende laatste kilometer reed Matthews bijna zij aan zij met de Noor Edvald Boasson Hagen en de Duitser John Degenkolb naar de meet. De 26-jarige Matthews drukte zijn wiel net iets eerder over de streep. De Australiër liep in totaal 50 punten in op Kittel in de strijd om het groen.

De etappe begon onrustig met tal van ontsnappingspogingen. Maurits Lammertink probeerde weg te komen, maar hij kreeg geen ruimte van het peloton. Het enige bergje van betekenis in de rit, de Côte de Boussoulet na 20 kilometer, speelde een sleutelrol. Team Sunweb, de ploeg van Matthews, trok zo hard door aan de kop van het peloton, dat vijfvoudig ritwinnaar Kittel eraf moest, alsmede de Nederlandse sprinttroef Groenewegen.

De vooraf gevreesde waaiers bleven lang uit in de vlakke aanloop naar de finishplaats. Sunweb slaagde erin ondanks de straffe wind het eerste peloton compact te houden. In de laatste 15 kilometer ontstond er wel een grote waaier, waarin de top vier van het algemeen klassement – Froome, Fabio Aru, Romain Bardet en Rigoberto Urán – meezaten. De Ier Daniel Martin, de nummer vijf van het klassement, haakte wel af en verloor kostbare seconden.