Tweelingzusjes De Brouwer missen WK-finale

De tweelingzusjes Noortje en Bregje de Brouwer hebben dinsdag bij de WK synchroonzwemmen in Boedapest de finale gemist van de vrije uitvoering. De achttienjarige tweeling uit Goirle moest in de kwalificatie als eerste van de 43 duetten het water in. De zusjes De Brouwer, die in Boedapest debuteren op het mondiale podium, kwamen tot een score van 80,200 punten.

Het Nederlandse duet had bij de beste twaalf moeten eindigen om de finale van donderdag te bereiken, maar dat bleek te hoog gegrepen. Noortje en Bregje de Brouwer waren eerder ook al blijven steken in de kwalificatie van de technische uitvoering. Daarin eindigden ze met 80,3033 op de zeventiende plek.

De tweeling hoopt over drie jaar van de partij te zijn op de Olympische Spelen in Tokio.