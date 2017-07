Schoonspringster Celine van Duijn is dinsdag bij de WK in Boedapest niet verder gekomen dan de voorronden van het torenspringen. De Nederlandse eindigde na vijf sprongen van het platform van 10 meter hoogte als 21e met een puntenscore van 285,10. Een plek bij de eerste achttien was vereist voor een plek in de halve finales.

De Chinese Qian Ren plaatste zich met de hoogste score (376,65) voor de halve finales, later dinsdag.