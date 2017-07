Weertman aast op WK-goud in Hongarije

Ferry Weertman gaat dinsdag vanaf 10.00 uur in het Balatonmeer in Hongarije op jacht naar een hoofdprijs die op zijn erelijst nog ontbreekt. De 25-jarige zwemmer heeft al twee Europese titels én olympisch goud op zak, maar de wereldtitel ontbreekt nog. Bij de WK in Boedapest kan hij die leemte opvullen.

Weertman sloeg zaterdag het eerste onderdeel van de WK, de 5 kilometer, bewust over. Hij wil uitgerust beginnen aan de 10 kilometer, de belangrijkste afstand in het open water. Ook Marcel Schouten verschijnt aan de start.

Weertman laat zich tijdens de tweede WK-week ook in het 50 meterbad zien. Hij komt daar in actie op de 800 meter vrij, het nummer dat door het IOC op het programma is gezet voor de Spelen van Tokio 2020.

Vorig jaar beleefde Weertman voor de kust van de Copacabana zijn mooiste zege. De Griek Spiros Gianniotis zwom weliswaar als eerste onder de plaat door, maar het was Weertman die sneller en beter aantikte. Net als zijn vriendin Ranomi Kromowidjojo mag hij zich sindsdien olympisch kampioen noemen.