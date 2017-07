Zieke Bennett geeft op

De Nieuw-Zeelandse wielrenner George Bennett van de Nederlandse ploeg LottoNL-Jumbo heeft dinsdag opgegeven in de zestiende etappe van de Tour de France. De nummer twaalf van het algemeen klassement was niet fit begonnen aan de rit over 165 kilometer naar Romans-sur-Isère en kwam al snel op achterstand te rijden. Na ongeveer 60 kilometer besloot hij af te stappen.

Bennett was juist bezig aan een goede Tour. Hij mikte aanvankelijk op ritzeges, maar verlegde het accent naar een goed klassement.