Philippe Gilbert gaat dinsdag niet meer van start voor de zestiende etappe van de Ronde van Frankrijk. De winnaar van de Ronde van Vlaanderen werd maandag ziek op de rustdag.

De Belg van Quick-Step stond in zijn achtste Tour op de 79e plaats in het algemeen klassement. Zijn beste resultaat zette hij zaterdag in de rit naar Rodez neer, toen hij vierde werd.