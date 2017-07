Dijkstra weg als assistent Annan

Alyson Annan moet op zoek naar een nieuwe assistent. Marieke Dijkstra heeft de bondscoach van de Nederlandse hockeyvrouwen laten weten te stoppen. De dertienvoudig international was pas een half jaar in functie.

,,Persoonlijk denk ik dat de rol die ik als assistent kan vervullen minder goed aansluit bij mijn verwachtingen dan dat ik vooraf heb ingeschat. Natuurlijk hebben Alyson en ik daarover gesproken. Dat waren goede, inhoudelijke gesprekken, maar uiteindelijk heb ik besloten te stoppen”, legt Dijkstra uit.

Annan schuift keeperstrainer Simon Zijp tijdelijk door. Volgende maand is namelijk al het EK hockey in Amsterdam. ,,Simon maakte ook deel uit van onze staf tijdens de Olympische Spelen in Rio de Janeiro en kent de dames goed. Het is jammer dat Marieke is gestopt, maar ik ben blij dat we met Simon een goede vervanger hebben gevonden”, aldus Annan.