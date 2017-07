Kittel en Barguil achterop na valpartij

Marcel Kittel en Warren Barguil zijn woensdag in de zeventiende etappe van de Tour de France even achterop geraakt door een valpartij. Dat gebeurde na een kleine 20 kilometer. Barguil, de Franse drager van de bergtrui, werd opgewacht door een aantal ploeggenoten van Sunweb en ging in achtervolging op het peloton. Kittel moest nogmaals van de fiets en werd, nadat ook hij weer was aangesloten bij het rustig rijdende peloton, behandeld door de Tourarts aan een bebloede schouder. De Duitser is de drager van de groene trui.

Voor het peloton rijdt een kopgroep met onder anderen Bauke Mollema, de Australiƫr Michael Matthews en Laurens ten Dam. Er wachten vier Alpencols.