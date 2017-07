Kittel geeft op in Tour

Marcel Kittel heeft woensdag in de Tour de France de strijd moeten staken. De Duitse drager van de groene puntentrui was vroeg in de zeventiende etappe betrokken bij een valpartij. Daarbij liep hij onder meer verwondingen aan zijn rechterschouder en -arm op. Kittel, die rijdt voor Quick-Step, probeerde het nog wel, maar gaf uiteindelijk op.

Dat maakt Michael Matthews de grootste kanshebber om het puntenklassement te winnen. De Australiër van Team Sunweb was Kittel al tot op negen punten genaderd, nadat hij onderweg een tussensprint had gewonnen.

Kittel won deze Tour liefst vijf etappes, waarmee zijn totaal op veertien kwam. De groene trui won hij echter nog nooit, de afgelopen jaren was het puntenklassement steeds een prooi voor Peter Sagan. De Slowaakse wereldkampioen verdween dit jaar echter na een diskwalificatie al vroeg uit de Tour en maakte daarmee de weg vrij voor Kittel. Wel kwam Matthews, die beter is in lastigere ritten, steeds dichterbij. Maar Kittel had in ieder geval nog een goede kans op een ritzege op de slotdag in Parijs. Die mogelijkheid komt er niet, hetgeen ook de kansen op succes voor Dylan Groenewegen op een ritzege op de Champs-Élysées groter maakt.

Kittel is de zesde renner die de Tour verlaat in de groene trui. Eerder deden dat Cyrille Guimard (1972), Jan Raas (1980), Jann Kirsipuu (1999), Alessandro Petacchi (2003) en Tom Boonen (2005).