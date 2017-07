Meerkampster Ennis-Hill krijgt alsnog goud

Meerkampster Jessica Ennis-Hill zal tijdens een ceremonie bij de WK atletiek in Londen de gouden medaille ontvangen die hoort bij de wereldtitel van 2011. De inmiddels gestopte olympisch kampioene van 2012 krijgt het goud dat aanvankelijk naar Tatiana Tsjernova was gegaan. De Russin raakte in november al haar verdiende medailles kwijt als gevolg van een dopingstraf. Tsjernova ging in beroep bij het CAS, maar het international sporttribunaal wees dat dinsdag af.

Ennis was de nummer twee in 2011 in Daegu. In 2009 en 2015 veroverde ze de wereldtitel.