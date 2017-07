De Fransman Thibaut Pinot heeft woensdag in de zeventiende etappe de Tour de France verlaten. De renner van FDJ eindigde anderhalve maand geleden nog als vierde in de door Tom Dumoulin gewonnen Ronde van Italië. In de Tour reed hij dit jaar anoniem mee. Pinot stond 52e op ruim anderhalf uur van geletruidrager Chris Froome.

Pinot moest vorig jaar ook al opgeven, toen wegens ziekte. In 2014 werd hij nog derde in het eindklassement, ook heeft hij twee ritzeges achter zijn naam.