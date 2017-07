Strijd om het geel gaat door in de Alpen

De klimmers kunnen woensdag hun hart ophalen in de Tour de France. De zeventiende etappe van La Mure naar Serre-Chevalier is hen op het lijf geschreven. Met vier Alpencols belooft de rit spektakel in de strijd om het geel. De Brit Chris Froome zal alles in het werk moeten stellen om zijn gele trui te verdedigen.

De renners trekken iets na het middaguur vanuit La Mure de Alpen in. Na de Col d’Ornon (2e categorie) volgt de eerste reus van buitencategorie, de lange klim naar de top van de Croix de Fer. Vervolgens moet de Col du Télégraphe (1e categorie) worden bedwongen en daarna de vermaarde Col du Galibier, het dak van deze Tour op 2642 meter hoogte. De klim van buitencategorie is bijna 18 kilometer lang en vooral de laatste twee bochtige kilometers zijn pittig steil.

Froome heeft in het algemeen klassement 18 seconden voorsprong op de Italiaan Fabio Aru en 23 op de Franse klimgeit Romain Bardet.