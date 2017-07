Tourpeloton op weg naar Alpentoppen

Het peloton is woensdag om 12.20 uur vertrokken voor een zware Alpenrit. De Tour de France keert na zes jaar terug op de Col du Galibier, op 2642 meter hoogte de op drie na hoogste col ooit op het rittenschema. In 2011 werd de befaamde berg de hoogste plaats waar ooit gefinisht is, de Luxemburger Andy Schleck won er de etappe.

Ditmaal volgt een afdaling van 28 kilometer naar Serre-Chevalier. Met de Brit Chris Froome in het geel gaat het echter eerst vanuit La Mure naar de Col d’Ornon (2e categorie) en daarna naar de Col de la Croix de Fer, net als de Galibier van de buitencategorie. Voordat het dak van de ronde wordt aangedaan ligt ook nog de Col du Télégraphe (1e categorie) te wachten.

Froome heeft in het algemeen klassement 18 seconden voorsprong op de Italiaan Fabio Aru en 23 op de Fransman Romain Bardet.