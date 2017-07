Van Rouwendaal net naast podium op 5 km

Zwemster Sharon van Rouwendaal is bij de wereldkampioenschappen in het open water in Boedapest op de 5 kilometer net naast het podium geëindigd. Na het bekijken van een fotofinish bleek de Nederlandse in het Balatonmeer net iets later te hebben aangetikt dan de nummer drie Ana Marcela Cunha uit Brazilië.

Het goud ging naar Ashley Twichell en het zilver naar Aurélie Muller uit Frankrijk.

Eerder eindigde Van Rouwendaal op de 10 kilometer als zeventiende. Op die afstand is ze regerend olympisch kampioene. Vrijdag doet de 23-jarige zwemster nog mee aan de 25 kilometer.

Van Rouwendaal beleefde een moeizame voorbereiding op de WK in Hongarije. Ze liep een brandwond aan haar been op toen ze daar per ongeluk hete thee overheen gooide. Ook werd vorige maand bij haar de ziekte van Pfeiffer geconstateerd. Met behulp van medicijnen kwam ze er net op tijd weer bovenop.