Froome nog één keer onder vuur

Mits de concurrenten in het algemeen klassement niet al hun krachten hebben verspeeld, wacht geletruidrager Chris Froome nog één dag waarop hij de leiding in de Tour de France kan verspelen. Met de Colombiaan Rigoberto Urán en de Fransman Romain Bardet op 27 seconden wordt het nog een dagje opletten in de Alpen voor de Britse kopman van Team Sky. De rit eindigt met de beklimming van de Col d’Izoard.

De start van de etappe is kort voor 13.00 uur in Briançon. De top van de eerste col ligt na 60 kilometer. Iets over de helft van de 179 kilometer lange etappe begint het serieuze klimwerk met de Col de Vars. Na een afdaling naar Guillestre begint daar de tocht naar de top van de Izoard, die op 2360 meter hoogte ligt.

Voor de vrouwen is donderdag het eerste deel van La Course, de vrouwenwedstrijd die voorheen op de slotdag van de Tour op de Champs-Élysées werd gehouden. Ditmaal is er eerst een rit in lijn naar de top van de Izoard en twee dagen later rijden de beste rensters in Marseille een achtervolging. De vrouwen gaan donderdag om 10.00 uur van start.