Minder meldingen matchfixing in tennis

Anticorruptie-eenheid TIU heeft het eerste halfjaar van 2017 beduidend minder meldingen over mogelijke matchfixing van tenniswedstrijden binnengekregen. De internationale eenheid noteerde 83 waarschuwingen voor verdacht gokgedrag, tegen 121 in de eerste helft van 2016.

Er zijn wel vier ‘alerts’ binnengekomen van wedstrijden op grandslamtoernooien. Drie partijen op Wimbledon, waarvan twee uit het kwalificatietoernooi, en één op Roland Garros staan daardoor onder verdenking. De TIU onderzoekt het verdachte gokgedrag dat te zien was bij deze wedstrijden.

De in Londen gevestigde organisatie bestrafte vorig jaar zeven tennissers en vier officials voor matchfixing. De officials kregen een levenslange schorsing. De TIU rapporteerde in 2016 in totaal 292 meldingen van verdacht gokgedrag bij tenniswedstrijden en dat was toen een flinke stijging ten opzichte van het jaar daarvoor.