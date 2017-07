Tourpeloton vertrokken voor laatste bergrit

Het peloton is kort voor 13.00 uur vanuit Briançon vertrokken voor de achttiende etappe, de laatste bergrit in deze Tour. De Brit Chris Froome leidt het klassement met een marge van 27 seconden op de Colombiaan Rigoberto Urán en de Fransman Romain Bardet. Naar verwachting heeft de kopman van Team Sky in de tijdrit van zaterdag niets te vrezen van zijn concurrenten. Mochten Urán, Bardet en ook de Italiaan Fabio Aru nog iets willen, dan is hun kans donderdag op de Col d’Izoard.

De top van de eerste col ligt na 60 kilometer. Iets over de helft van de 179 kilometer lange etappe begint het serieuze klimwerk met de Col de Vars. Na een afdaling naar Guillestre begint daar de tocht naar de top van de Izoard, die op 2360 meter hoogte ligt.