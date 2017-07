Nog één dag voor aanvallers in de Tour

De negentiende etappe van de Tour de France levert vrijdag normaal gesproken geen wijzigingen op in het algemeen klassement. Na de bergen en een dag voor de tijdrit in Marseille zullen de klassementsmannen elkaar op weg van Embrun naar Salon-de-Provence wat rust gunnen.

Vanuit de startplaats verlaat het peloton vanaf half 1 langzaam de Hautes-Alpes en gaat het richting Provence. De rit lijkt gemaakt voor avonturiers al zullen er niet veel renners meer fris zijn na al het klimwerk van de afgelopen dagen. De Brit Chris Froome is de geletruidrager. De strijd om het groen (Matthews) en de bergtrui (Barguil) is beslist, terwijl ook de Engelsman Simon Yates zeker lijkt van winst in het jongerenklassement.