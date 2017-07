Barguil strijdlustigste renner in Tour

De Fransman Warren Barguil is gekozen tot strijdlustigste renner van de Tour de France. De renner van Team Sunweb was vaak in de aanval, won twee ritten en de bergtrui. Hij kreeg de voorkeur boven onder anderen Bauke Mollema en Thomas De Gendt. De Belg had de voorkeur gekregen bij het publiek dat via Twitter een stem had.

Vier van de zes juryleden gaven echter de voorkeur aan Barguil. De Gendt kreeg twee stemmen, waaronder de publieksstem. Eén jurylid koos voor de Australiër Michael Matthews. De andere kandidaten waren Serge Pauwels, Alberto Contador, Tony Gallopin, Daniel Martin en Lilian Calmejane.

De winnaar ontvangt 20.000 euro. Vorig jaar ging de prijs van de strijdlust naar Peter Sagan, de Slowaakse wereldkampioen verdween dit jaar door een diskwalificatie al na vier dagen uit de Tour.