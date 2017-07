Ferrer houdt landgenoot Verdasco uit finale

Fernando Verdasco heeft zijn prestatie van vorig jaar niet kunnen herhalen. De Spaanse tennisser haalde toen nog de finale van het ATP-toernooi in Bastad, zaterdag strandde hij in de halve eindstrijd. Zijn landgenoot David Ferrer was hem in drie sets de baas: 6-1 6-7 (3) 6-4.

De partij in de Zweedse plaats werd enige tijd onderbroken toen een toeschouwer in de tweede set de baan opkwam, de Hitlergroet bracht en ‘Hell Seger!’ (Sieg Heil) schreeuwde. De man werd door beveiligers van de baan gehaald, en na een korte onderbreking werd de halve finale hervat.

De als achtste geplaatste Ferrer speelt zondag tegen de Oekraïner Aleksandr Dolgopolov, die snel afrekende met de Rus Andrei Koeznetsov: 6-3 6-2.

Ferrer won het toernooi in Bastad twee keer, in 2007 en 2012. Bij winst komt de 35-jarige Spanjaard op 27 toernooizeges op de ATP Tour. Dolgopolov, 28 jaar, heeft tot nu toe drie ATP-titels achter zijn naam staan.