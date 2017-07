Froome begint met veilige marge aan tijdrit

Het is voor de klassementsrenners in de Tour de France zaterdag de laatste kans om Chris Froome van zijn vierde eindzege af te houden. De Britse wielrenner van Team Sky begint de 22,5 kilometer lange tijdrit met een op het oog veilige voorsprong op zijn concurrenten. De Fransman Romain Bardet is tweede op 23 seconden en de Colombiaan Rigoberto Urán, een goede tijdrijder, moet 29 tellen goedmaken.

De tijdrit start en eindigt in het Stade Vélodrome van Olympique Marseille. Het parcours is grotendeels vlak, op een steile klim op 7 kilometer voor de finish (van 1,2 kilometer) na. Vier jaar terug was Marseille voor het laatst opgenomen in het rittenschema van de Tour, die zondag eindigt op de Champs-Élysées in Parijs.

De voorgaande jaren vond ook de vrouwenwedstrijd op de slotzondag plaats, maar dat is veranderd. Annemiek van Vleuten won donderdag het eerste deel van La Course, zaterdag volgt het tweede en laatste deel. De wedstrijd kent zaterdag in Marseille een vervolg met een achtervolgingswedstrijd over 22,5 kilometer op het parcours waar de mannen hun tijdrit rijden. De beste vrouwen beginnen dan met de verschillen waarmee ze donderdag na 67 kilometer boven kwamen op de Col d’Izoard.

Van Vleuten heeft 43 seconden voorsprong op de nummer twee, de Engelse Lizzie Deignan-Armitstead.