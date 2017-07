Krumins loopt persoonlijk record op 5 km

Atlete Susan Krumins heeft bij de Nacht van de Atletiek in Heusden in België haar persoonlijk record op de 5000 meter verbeterd. De 31-jarige Nijmeegse won in een tijd van 14.53,35. Dat is de tweede Nederlandse tijd ooit. Het record staat sinds mei op naam van Sifan Hassan, die bij de Diamond League in Eugene 14.41,24 noteerde. Tot die tijd was Lornah Kiplagat de rapste: 14.56,43 in 2003.

Krumins had zich in juni in Nijmegen op de 5 kilometer al verzekerd van deelname aan de wereldkampioenschappen van volgende maand in Londen.

Liemarvin Bonevacia hoopte in Heusden op de 400 meter de limiet voor de WK te lopen, maar de Nederlander slaagde daar niet in. Bonevacia noteerde 46,35 seconden, waar hij 45,50 moest lopen.