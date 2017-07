Joost Luiten heeft zaterdag tijdens het Brits Open in Southport karakter getoond. De 31-jarige Rotterdammer begon dramatisch aan zijn derde golfronde op Royal Birkdale. Voor de eerste hole gebruikte hij zes slagen, twee boven par. Na de zesde hole had Luiten de opgelopen schade echter alweer weggewerkt. Daarna bleef hij goed overeind en met een dagscore van 70 slagen (par) handhaafde hij zich voorlopig in de top twintig van de tussenstand.