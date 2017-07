Roglic kansloos na probleem met schakelen

Primoz Roglic was zaterdag in de individuele tijdrit van de Tour de France halfweg al kansloos voor de ritzege. De Sloveen van LottoNL-Jumbo had problemen met zijn versnellingsapparaat en moest aan het begin van de klim in het 22,5 kilometer lange parcours van fiets wisselen. ,,Ik kon niet schakelen, met één versnelling die berg oprijden had geen zin. Ik heb geen idee hoe dit kan gebeuren”, mopperde Roglic bij de NOS. Hij gaf 49 seconden toe op de Pool Maciej Bodnar, tot dan de snelste man in de twintigste etappe.

De Sloveen was drie weken geleden in Düsseldorf ook een van de favorieten, maar toen ging hij in de regen onderuit. ,,Soms heb je geluk, soms heb je pech. Ik ben niet blij, dat is duidelijk. Ik wilde het graag opnemen tegen de beste tijdrijders. Het is niet anders”, vertelde Roglic, die deze Tour wel een ritzege boekte. Hij won woensdag in de Alpen een bergrit.