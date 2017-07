In de spotlight: Mary Kok-Willemsen van FootballEquals Foundation

Het EK Vrouwenvoetbal staat momenteel vol in de belangstelling en ‘onze’ Oranje Leeuwinnen strijden sinds afgelopen zondag voor een plekje in de finale. Voorzitter van FootballEquals Foundation Mary Kok-Willemsen heeft al sinds haar achtste een grote liefde voor voetbal en zet zich in voor meer diversiteit binnen deze sport. “Als er talent aanwezig is, dan moet je het talent een kans geven.”

Al zo lang als Mary zich kan herinneren, was ze met voetbal bezig. Dat begon als straatschoffie op haar tiende, waarbij ze vooral met jongens op straat voetbalde. “Dat vond ik fantastisch. Ik werd er steeds beter in en ik mocht tot laat op straat spelen. Toen ik op een club wilde, kon dat niet. Ik moest van mijn ouders op zaterdag naar de kerk. Op zich vond ik dat niet erg, want ik speelde toch wel op straat. Op mijn dertiende mocht ik van mijn vader wel op voetbal.” Vier jaar heeft Mary actief gevoetbald, totdat ze op haar achttiende besloot om trainer te worden. “Een paar jongens uit mijn buurt vroegen mij om hen te trainen en dat vond ik erg leuk. Ik kon die kinderen namelijk helpen met hun talent. Ik ben gestopt met spelen om professioneel trainer te worden van zowel jongens als meiden.”

Achttien laar lang was Mary trainer en heeft ze jongens volwassen zien worden die nu professionele voetballers zijn. Ook heeft ze met veel succes het vrouwenteam FC Twente getraind, die vijf landtitels op haar naam heeft staan. Op haar hoogtepunt is ze gestopt met trainen om het management in te gaan. “Ik heb laten zien dat je met eigen opgeleide vrouwen in het buitenland succesvol kan zijn en dat je een business club rondom het vrouwenvoetbal kan realiseren.” Sinds 1 juli is ze voorzitter van FootballEquals Foundation, waarmee ze gender equality wil bewerkstelligen via voetbal. “We zijn wereldwijd uniek in wat wij doen. Wij zeggen: een professionele opleiding zou voor elk kind mogelijk moeten zijn, ongeacht of je een jongen of een meisje bent. Wij praten over kinderen die talent hebben en het is onze taak als volwassenen om kinderen maximaal hun talent te laten ontwikkelen. Ik wil laten zien dat diversiteit een kracht is en dat je daarbinnen elk talent kan ontwikkelen.”

“Co Adriaanse was niet bezig met dat ik een vrouw was”

Volgens Mary is voetbal het meest conservatieve mannenbolwerk wat je je maar kan voorstellen. Maar als diversiteit binnen het voetbal mogelijk is, dan is het overal mogelijk. Dat voetbal ook werkelijk een mannenwereld is, heeft Mary aan den lijve ondervonden. “Ik wilde op mijn 21ste op eigen kracht een stageplek vinden, maar na drie keer proberen bij verschillende clubs had ik nog geen stage. Ik was een van de weinige vrouwen op dat moment binnen de trainerswereld. Toen belde Co Adriaanse mij op, die ik heb ontmoet via een wederzijdse coach relatie. Hij vertelde me na die avond dat indien ik ooit Uefa A ging doen ik bij hem stage mocht komen lopen. Toen ik het twee jaar later ook wilde gaan doen maar geen stageplek kon vinden, belde hij me (ondertussen zat hij bij Ajax) dat ik bij Jong Ajax stage kon komen lopen. Dat heb ik uiteindelijk gedaan. Hij heeft echt zijn nek voor mij uitgestoken en was niet bezig met zijn eigen carrière. Hij was meer bezig om talent een kans te bieden, dan dat ik een vrouw was. Dat heeft me oprecht geraakt en gevormd.”

Dat FootballEquals Foundation nodig is, ziet Mary dagelijks in de praktijk. “Bij amateurvoetbal zie je dat jongens en meiden dezelfde kansen hebben, maar bij professioneel voetbal zijn het vooral de jongens die de kans krijgen om een opleiding te volgen. Dit heeft vervolgens een impact op management functies binnen het voetbal. Ze zullen eerder een man aannemen met een professionele voetbalopleiding dan een vrouw met ervaring in het amateurvoetbal.”

Heeft Mary het idee dat het EK Vrouwenvoetbal een positieve bijdrage levert aan het beeld wat we hebben van vrouwenvoetbal? “Ik denk dat het door de meiden zelf een positieve bijdrage levert. Het is alleen jammer dat er niet meer met het EK als toernooi wordt gedaan. Waarom geen EK Journaal bijvoorbeeld? Als je al ziet dat deze meiden al twee keer meer dan twee miljoen kijkers trekken is het toch zonde dat van dit gehele EK alleen de Oranje wedstrijden worden getoond? Maar hoe dit ook verder gaat, het kan niet anders dat veel jonge meiden geïnspireerd worden hun rolmodellen te volgen, dat het weer een nieuwe groei in leden gaat geven en dat de meiden vooral beoordeeld gaan worden op hun prestaties. En dat dwingen ze helemaal zelf af.”