Alleen nog spanning om dagzege

De plaatjes zijn bekend. Chris Froome zal zondag kort nadat het peloton om kwart voor 5 is vertrokken vanuit Montgeron met een glas champagne toasten op zijn vierde Tourzege. Daarna moet er nog wel worden gefietst in de slotrit van de Tour, die normaal gesproken op de Champs-Élysées eindigt in een massasprint. Het lijkt onwaarschijnlijk dat Mikel Landa nog een poging doet de ene seconde die hij achter staat op de nummer drie Romain Bardet op een of andere manier terug te pakken. De ongeschreven wetten in de Tour bepalen dat het klassement op de slotdag niet meer verandert.

De strijd om het groen is ook al lang en breed beslist met als winnaar de Australiër Michael Matthews. Warren Barguil, zijn Franse collega bij Sunweb, neemt de bergtrui mee naar huis. Het wit voor de beste jongere gaat naar de Brit Simon Yates. De spanning ligt rond half 8 aan de streep als het om de dagzege gaat. De Duitser André Greipel, vorig jaar winnaar op de Champs-Élysées, wacht nog op dagsucces. Hetzelfde geldt voor Dylan Groenwegen, de sprinter van LottoNL-Jumbo.