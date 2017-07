Debutant Goosen in recordtijd verder op WK

Mathys Goosen heeft op de openingsdag van de WK langebaan in Boedapest een Nederlands record op de 50 meter vlinderslag gezwommen. De 21-jarige Goosen, geboren en opgegroeid in Zuid-Afrika, tikte zondagochtend in de series aan in 23,52 seconden. Daarmee verbeterde hij de nationale toptijd die sinds 10 april 2014 met 23,63 op naam stond van Joeri Verlinden.

Goosen kwalificeerde zich met zijn recordtijd als dertiende voor de halve finales van de 50 vlinder. Andrei Govorov uit Oekraïne was de snelste in de series in 22,92. Joseph Schooling uit Singapore, de olympisch kampioen op de 100 vlinder, zette met 23,05 de derde tijd neer. Later op zondag worden de halve finales gezwommen.