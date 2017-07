Ferrer pakt titel in Bastad

De Spaanse tennisser David Ferrer heeft zondag voor het eerst in twee jaar weer eens een ATP-titel gepakt. De 35-jarige routinier zegevierde op het gravel in Bastad door in de finale Aleksandr Dolgopolov uit Oekraïne te verslaan: 6-4 6-4. Ferrer kon na bijna anderhalf uur tennissen zijn armen juichend in de lucht steken.

De voormalige nummer drie van de wereld, afgezakt naar plek 46, pakte zijn 27e titel op de ATP Tour. Ferrer boekte zijn laatste toernooizege twee jaar geleden in Wenen. Hij won in 2015 liefst vijf toernooien, twee minder dan in zijn persoonlijke topjaar 2012. De Spaanse gravelbijter zegevierde dat jaar ook al in Bastad. In 2007 deed hij dat voor het eerst.