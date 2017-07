Goosen loopt finale op 50 meter vlinder mis

Het is Mathys Goosen bij de wereldkampioenschappen zwemmen in Boedapest niet gelukt de finale te halen van de 50 meter vlinderslag. De 21-jarige Nederlander, die is geboren en opgegroeid in Zuid-Afrika, eindigde in zijn halve finale als zevende en voorlaatste in een tijd van 23,52 seconden. Daarmee was hij net zo snel als zondagochtend in de series. Goosen verbeterde daarmee de nationale toptijd die sinds 10 april 2014 met 23,63 op naam stond van Joeri Verlinden.

Goosen eindigde overall als twaalfde in de halve finales. De finale van de 50 meter vlinderslag is maandag.

Op de 100 meter schoolslag zwom Arno Kamminga zondag in de halve eindstrijd een persoonlijk record van 59,76. In de series had hij in de ochtend zijn pr eerder al verbeterd tot 59,95. Met 59,76 eindigde Kamminga als zesde in zijn halve finale en dertiende overall, niet genoeg voor een plek in de eindstrijd. Het Nederlands record op de 100 meter schoolslag staat met 59,50 op naam van Lennart Stekelenburg.