Herlings vierde in Tsjechië

Motorcrosser Jeffrey Herlings is zondag als vierde geëindigd bij de MXGP-wedstrijd in het Tsjechische Loket. Hij kwam in de eerste manche als vijfde over de finish en eindigde in de tweede race als derde.

De Italiaan Antonio Cairoli eiste de zege op. De Belg Clément Desalle eindigde vlak voor de Sloveen Tim Gajser als tweede. De Nederlander Glenn Coldenhoff moest genoegen nemen met een negende plaats.

Herlings staat met 418 punten derde in het algemeen klassement. Cairoli leidt riant met 523 punten. Desalle staat tweede met 431 punten. Coldenhoff bekleedt voorlopig de elfde positie met 264 punten.