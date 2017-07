Isner weer in finale in Newport

John Isner heeft zaterdag voor eigen publiek de tennisfinale bereikt van het grastoernooi in Newport. De als eerste geplaatste Amerikaan versloeg zijn landgenoot Bjorn Fratangelo in twee sets: 6-2 6-4. Isner, de nummer 21 van de wereld, won het evenement in Newport al in 2011 en 2012.

De 32-jarige Isner speelt in de finale tegen de drie jaar jongere Australiƫr Matthew Ebden, die de Duitser Peter Gojowczyk in twee sets de baas bleef: 6-3 6-3. Isner gaat op voor zijn elfde titel op de ATP Tour, Ebden staat nog op nul. De nummer 249 van de wereldranglijst begint aan zijn eerste finale op het hoogste niveau.