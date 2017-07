Peloton op weg naar Parijs

Nog maar 103 kilometer hebben de renners zondag voor de boeg alvorens de Tour de France definitief voorbij is. De beslissingen zijn gevallen, er zal alleen nog gestreden worden om de ritzege in Parijs. Het peloton heeft zich om 10 voor 5 in gang gezet vanuit Montgeron. De eerste 50 kilometer gaat het waarschijnlijk niet al te hard en zal geletruidrager Chris Froome al fietsend een glaasje champagne nuttigen, een traditie in de Tour.

Zo gauw de Champs-Élysées wordt bereikt, gaat het tempo omhoog, zal er aangevallen worden maar is de kans groot dat het uitdraait op een massasprint. LottoNL-Jumbo hoopt op Dylan Groenewegen. De Duitsers André Greipel en John Degenkolb en de Australiër Michael Matthews lijken zijn voornaamste concurrenten.