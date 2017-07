Protest van waterpolosters afgewezen

De uitslag van de confrontatie tussen de Nederlandse waterpolosters en Rusland op het WK blijft staan. De mondiale zwembond FINA wees zondag het protest af dat Oranje zaterdagavond direct na de nederlaag in de tussenronde (10-11) had aangetekend. Bondscoach Arno Havenga wilde dat de wedstrijd vanaf een stand van 8-8 in de derde periode zou worden overgespeeld, omdat de arbitrage toen in zijn ogen een cruciale fout had gemaakt.

Nederland was in de aanval toen de Russische bondscoach langs de kant een time-out aanvroeg. Dat mag niet en reglementair moet zo’n overtreding worden bestraft met een strafworp. Het leidde tot heel wat commotie op de badrand.

De scheidsrechters besloten na minutenlange discussie de bal aan Rusland te geven, terwijl het Russische verzoek om een time-out op videobeelden duidelijk te zien was. Volgens de FINA zijn beelden echter niet toegestaan als bewijs.