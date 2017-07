Roeblev pakt in Umag eerste toernooizege

Andrei Roeblev heeft zondag voor het eerst in zijn nog jonge tennisloopbaan een ATP-toernooi op zijn naam geschreven. De negentienjarige speler uit Moskou deed dat in Umag in Kroatië, waar hij in de finale afrekende met de Italiaan Paolo Lorenzi, die als vierde was geplaatst. Na vijf kwartier spelen stond de stand van 6-4 6-2 op het scorebord.

Roeblev mocht als ‘lucky loser’ meedoen aan het hoofdtoernooi in Kroatië, waar de 35-jarige Lorenzi zijn vierde finale op de ATP Tour afwerkte. In 2016 won hij in Kitzbühel zijn eerste en tot dusver enige titel.

Op de wereldranglijst nam Roeblev tot zondag de 74e plaats in.