Derde titel 200 meter wisselslag voor Hosszú

Katinka Hosszú heeft maandag voor eigen publiek op de WK zwemmen in Boedapest haar wereldtitel op de 200 meter wisselslag met veel machtsvertoon geprolongeerd. De 28-jarige Hongaarse tikte aan in 2.07,00 en was daarmee bijna een seconde sneller dan de Japanse Yui Ohashi (2.07,91).

Het is de derde wereldtitel op dit nummer voor Hosszú, die zich eerder op de avond had afgemeld voor de 100 meter rugslag. Ze richtte zich helemaal op de 200 meter wisselslag, maar bleef ver weg van haar wereldrecord van 2.06,12, waarmee ze twee jaar geleden goud pakte in Kazan.

Sarah Sjöström greep maandag voor de vierde keer de wereldtitel op de 100 meter vlinderslag. De 23-jarige Zweedse bleef met 55,53 slechts vijf honderdste van een seconde verwijderd van haar eigen wereldrecord.