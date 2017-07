Groenewegen en Greipel in BinckBank Tour

Sprinters Dylan Groenewegen en André Greipel gaan op 7 augustus van start in de BinckBank Tour, de opvolger van de Eneco Tour.

De Nederlandse sprinter van Lotto-NL-Jumbo bleef afgelopen zondag in de slotetappe van de Tour de France zijn Duitse rivaal van Lotto-Soudal knap voor in de sprint op de Champs-Elysées. In de etappekoers door Nederland en België krijgen de twee sprinters concurrentie van de Slowaakse wereldkampioen Peter Sagan.

De Belgische ploeg Wanty-Groupe Gobert gaat ook in Breda van start, aldus de organisatie van de BinckBank Tour. Ze heeft het procontinentale team van ploegleider Hilaire Van der Schueren een wildcard gegeven. Eerder had de Nederlandse ploeg Roompot-Nederlandse Loterij al een wildcard ontvangen.