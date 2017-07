Toussaint naar halve finales 100 meter rug

Kira Toussaint heeft zich maandag bij de WK zwemmen in Boedapest op de 100 meter rugslag op het nippertje geplaatst voor de halve finales. In de series tikte de 23-jarige Nederlandse aan in een tijd van 1.00,52. Daarmee werd ze gedeeld veertiende, voldoende voor een plek in de halve finales waar de beste zestien zwemsters in actie komen.

De halve finales staan maandag op het eind van de middag op het programma. De finale is dinsdag.

Woensdag mag Toussaint ook in actie komen, dan op de 50 meter rugslag.