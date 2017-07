Kamminga loopt halve finale mis

Arno Kamminga heeft op de WK zwemmen in Boedapest naast een plek in de halve finale op de 50 meter schoolslag gegrepen. In de swim-off eindigde de 21-jarige Nederlander dinsdag als derde en laatste met een tijd van 27,43.

De Sloveen Peter Stevens kwalificeerde zich met 27,38 voor de halve finale van dinsdagavond, voor de Rus Vsevolod Zanko.

Het drietal eindigde eerder op dinsdagochtend in de series op een gedeelde zestiende plaats in een tijd van 27,39, waardoor de swim-off voor de laatste halve-finaleplaats noodzakelijk was. Voor Kamminga betekende die tijd een Nederlands record.