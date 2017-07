Katoesja bindt wielrenner Hollenstein

De Zwitserse wielrenner Reto Hollenstein rijdt ook volgend seizoen voor Katoesja-Alpecin. De formatie uit Zwitserland maakte dinsdag bekend dat het contract van de 31-jarige Hollenstein met een jaar is verlengd. Ook de Colombiaan Jhonatan Restrepo (22) kreeg te horen dat hij in 2018 mag blijven.

,,Reto is met zijn kracht van grote waarde voor onze ploeg”, zei teammanager José Azevedo. ,,Of het nou een voorjaarsklassieker is of een etappekoers, we kunnen altijd op Reto rekenen.” Hollenstein verruilde afgelopen winter het opgedoekte IAM Cycling voor Katoesja. De Zwitser haalde zondag na drie weken fietsen Parijs, als nummer 150 van de Tour de France. Hollenstein is bij Katoesja ploeggenoot van onder anderen Maurits Lammertink.