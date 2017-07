Darter Van Barneveld verliest van Taylor

Raymond van Barneveld is er niet in geslaagd de kwartfinales van de World Matchplay te bereiken. Hij verloor woensdag in Blackpool vrij kansloos van Engelse dartlegende Phil Taylor (3-11).

Van Barneveld was dichtbij 4-4, maar stortte in toen Taylor de 5-3 op het scorebord zette. Hij pakte geen leg meer en leed een forse nederlaag.

Michael van Gerwen gooit woensdagavond nog voor een plaats bij de laatste acht. De regerend wereldkampioen neemt het op tegen de Australiër Simon Whitlock. Van Gerwen wil het op één na belangrijkste darttoernooi voor de derde keer op rij winnen.