Kromowidjojo door naar halve finales

Ranomi Kromowidjojo heeft zich op de WK zwemmen in Boedapest geplaatst voor de halve finales op de 100 meter vrij. In de series zette ze donderdagochtend een tijd neer van 53,45, wat haar overall de zesde plaats opleverde.

Maud van der Meer eindigde op een gedeelde zestiende plaats. De 25-jarige Nederlandse klokte in het 50 meterbad in Boedapest een tijd van 54,49. In een swim-off met de Israëlische Andrea Murez, die dezelfde tijd neerzette, moet ze gaan uitmaken wie er donderdagavond aantreedt in de halve finale.

De snelste tijd in de series was voor de Zweedse Sarah Sjöström, die in dezelfde heat als Kromowidjojo naar 53,01 zwom. De finales op de 100 meter vrij zijn op vrijdag.

Kromowidjojo, die zondag indruk maakte met haar aandeel in de bronzen medaille van de estafettezwemsters op de 4×100 meter vrije slag, won nog nooit een wereldtitel op de 100 meter vrije slag. Ze pakte twee keer brons op de WK langebaanzwemmen (2011 en 2013), op de laatste WK van 2015 eindigde ze als vierde. Op de Spelen van vorig jaar in Rio werd Kromowidjojo teleurstellend vijfde, vier jaar na haar ‘gouden race’ (53,00) in Londen.