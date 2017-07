Ranomi Kromowidjojo heeft zich donderdag weten te plaatsen voor de finale van het koninginnenummer op de WK zwemmen in Boedapest. De 26-jarige Nederlandse zwom de 100 meter vrije slag in 53,09. Dat bleek na twee halve finales de zevende tijd, net voldoende voor een finaleplek. De Zweedse Sarah Sjöström was met 52,44 de snelste in de halve finales. Zij was ook in de series al de snelste.

De finale van de 100 meter vrije slag is vrijdag.