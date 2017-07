Schippers bij afscheid Farah

Dafne Schippers weet nu al dat ze na de WK atletiek in Londen (4-13 augustus) nogmaals een wedstrijd in Engeland loopt. De Utrechtse atlete, die in Londen voor de medailles gaat op de 100 en 200 meter, is op zondag 20 augustus aanwezig bij het gala uit de Diamond League in Birmingham. Ze loopt er de 100 meter.

Schippers is deze zomer zeer actief geweest in de Diamond League, waar veel prijzengeld is te verdienen. Ze voert het klassement aan op de 200 meter, de afstand waarop ze in 2015 de wereldtitel veroverde.

In Birmingham zal ze getuige zijn van het afscheid van Mo Farah. De Britse meervoudig wereld- en olympisch kampioen op 5000 en 10.000 meter loopt er zijn laatste baanwedstrijd. Hij stapt definitief over op de marathon.