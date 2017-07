Goosen mist halve finales 100 vlinder

Mathys Goosen is er vrijdag bij de WK zwemmen in Boedapest net niet in geslaagd de halve finales te bereiken op de 100 meter vlinderslag. De 21-jarige Goosen zwom met 52,12 een persoonlijk record, maar werd daarmee zeventiende. Slechts de beste zestien mogen vrijdagavond terugkomen.

De Nederlander kwam iets minder dan twee tienden tekort. De Amerikaan Caeleb Dressel, al winnaar van de 100 meter vrij, was veruit de snelste in de series: 50,08. Verder zwom er niemand onder de 51 seconden.

Goosen bereikte eerder in de week op de 50 meter vlinder wel de halve finales en eindigde daarin als twaalfde.