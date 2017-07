Sauber gaat alsnog door met Ferrari

De wagens van Sauber blijven racen met een motor van Ferrari. De Zwitserse Formule 1-ploeg maakte vrijdag bekend dat de samenwerking met de Italiaanse autofabrikant is verlengd. Eerder was Honda nog in beeld om motoren aan Sauber te gaan leveren.

,,We zijn erg verheugd dat we doorgaan met Ferrari als onze motorleverancier voor de komende jaren”, zegt Frédéric Vasseur, de teambaas van Sauber. De Zwitserse renstal werkt al sinds 1997 samen met Ferrari.

In april maakte Sauber bekend dat Honda de nieuwe motorleverancier zou worden, maar donderdag kwam naar buiten dat het partnerschap toch niet doorging.

De Formule 1-wagens van Sauber rijden nu nog rond met oude Ferrari-motoren. ,,Ons gedeeld verleden en ervaring zorgen ervoor dat we samen snel en efficiënt kunnen werken. Dat zal ook terug te zien zijn in de ontwikkeling van onze auto voor 2018″, aldus Vasseur.