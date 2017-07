Deelname Massa aan GP Hongarije twijfelachtig

De Braziliaanse Formule 1-coureur Felipe Massa doet mogelijk niet mee aan de Grand Prix van Hongarije. Na de tweede training vrijdag voelde Massa zich niet lekker en is hij voor onderzoek naar het ziekenhuis geweest, meldt zijn team Williams.

,,Het medische team op de baan verwees Felipe door naar het ziekenhuis voor verdere testen”, aldus een woordvoerder van de Britse renstal. Omdat de deelname van Massa voor de laatste vrije training en kwalificatierace op zaterdag in het geding is wordt Paul di Resta klaargestoomd om zijn plaats in te nemen. De Brit reed eerder tussen 2010 en 2013 in de hoogste autoklasse voor Force India. Sinds 2016 is hij testrijder voor Williams.