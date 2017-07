Wielrenner Ramon Sinkeldam heeft vrijdag het criterium in Heerlen op zijn naam geschreven. De Nederlands kampioen uit de succesvolle Sunweb-formatie kwam in de Limburgse gemeente als eerste over de streep, gevolgd door Jos van Emden (tweede) en Marco Minnaard (derde). Sinkeldam had een dag eerder ook al gewonnen in Wateringen.

Bij de vrouwen zegevierde Annemiek van Vleuten, die vorige week in Frankrijk grote indruk maakte door La Course te winnen.