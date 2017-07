BMX’ster Smulders in atletencommissie UCI

Met Laura Smulders krijgt de atletencommissie van de internationale wielrenfederatie UCI weer een Nederlands gezicht. De 23-jarige BMX’ster werd zondag bij de WK in Rock Hill door haar collega’s gekozen. Smulders kreeg net wat meer stemmen dan de enige andere kandidate, Stefany Hernández uit Venezuela.

Niek Kimmann was één van de vijf kandidaten bij de mannen, maar hij eindigde in de verkiezing als tweede. De Brit Liam Phillips ontving meer stemmen en mag de belangen van de BMX’ers daarom de komende vier jaar vertegenwoordigen in de atletencommissie. Bij de WK op de weg in september wordt de nieuwe afvaardiging van de wielrenners gekozen.

De UCI-commissie staat momenteel onder leiding van de Nederlandse oud-renner Bobbie Traksel. Marianne Vos behartigde de laatste jaren de belangen van de veldrijders. Vos stelde zich opnieuw kandidaat, maar werd begin dit jaar niet herkozen. De veldrijdsters gaven de voorkeur aan Katerina Nash uit Tsjechië. Iris Slappendel zit wel nog in de commissie.