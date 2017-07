Dressel evenaart Phelps met zeven keer goud

De Amerikaanse zwemmer Caeleb Dressel heeft op de WK in Boedapest zijn illustere landgenoot Michael Phelps geëvenaard. De pas twintigjarige Dressel veroverde tijdens zijn WK-debuut liefst zeven gouden medailles in het 50 meterbad van de Hongaarse hoofdstad. Phelps presteerde dat tijdens de WK van 2007 in Melbourne.

Dressel sloot ‘zijn’ toernooi zondag in stijl af. Met de Amerikaanse estafetteploeg won hij het slotnummer, de 4×100 meter wisselslag (3.27,91). Hij nam in de finale de twee banen vlinderslag voor zijn rekening.

De getatoeëerde krachtpatser uit Florida veroverde eerder al de wereldtitels op de 50 en 100 vrij, de 100 vlinder, met de mannelijke én gemengde estafetteploeg op de 4×100 vrij en met het gemengde kwartet op de 4×100 wissel. Van een vergelijking met Phelps wil Dressel niets weten. ,,Ik hou van Michael, zal hem tot aan zijn dood liefhebben, maar wil niet vergeleken worden met hem. Ik kom nog maar net kijken en voor mij telt nu vooral het plezier. De medailles tel ik nu nog niet.”