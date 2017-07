Meppelink/Van Gestel herstellen zich op WK

Beachvolleybalsters Madelein Meppelink en Sophie van Gestel hebben zich in de tweede wedstrijd op het WK in Wenen hersteld van de eerdere nederlaag. Van het Keniaanse duo Gaudencia Makokha en Naomie Too ondervond het Nederlandse koppel zondag weinig tegenstand: 21-5 21-7.

Meppelink en Van Gestel verloren zaterdag hun eerste wedstrijd op het WK van het Canadese tweetal Julie Gordon/Camille Saxton: 19-21 17-21. De Nederlandse beachvolleybalsters moeten het dinsdag in de laatste groepswedstrijd opnemen tegen het als derde geplaatste Braziliaanse koppel Agatha/Duda.